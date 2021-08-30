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В Нидерландах кота закрыли в квартире на 52 дня. Он выжил благодаря бумаге и протекающему крану

В Нидерландах кот просидел взаперти без еды почти два месяца

В нидерландском городе Схидам кот оказался взаперти без еды после исчезновения хозяина. Животное провело так 52 дня, очень исхудало, но выжило, сообщает Dutch News.

Пленника обнаружили новые хозяева дома, который был продан на аукционе: его владелец там не появлялся с начала июля. Когда входную дверь открыли, под ноги людям бросился очень худой кот. Его отвезли в приют, где сотрудники сделали вывод, что кот ел бумагу и пил из-под протекающего крана.

Сейчас Финн, как потерпевшего окрестили в приюте, поправляется, но из-за страшного опыта боится людей. С помощью краудфандинга коту собрали деньги на лечение, а предыдущего владельца дома ищет полиция.

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Комментарии (3)

Mafioza
Надеюсь хозяин помер,иначе нет ему оправдания и достойного наказания.
PapaKarlo
Несчастный котик... Трудно ему пришлось...
kagemusha
Боец. Хорошо бы котят от такого увидеть. Прекрасные животные.
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