В нидерландском городе Схидам кот оказался взаперти без еды после исчезновения хозяина. Животное провело так 52 дня, очень исхудало, но выжило, сообщает Dutch News.



Пленника обнаружили новые хозяева дома, который был продан на аукционе: его владелец там не появлялся с начала июля. Когда входную дверь открыли, под ноги людям бросился очень худой кот. Его отвезли в приют, где сотрудники сделали вывод, что кот ел бумагу и пил из-под протекающего крана.