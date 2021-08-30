Собянин призвал готовиться к любым сценариям развития ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне должны быть готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом.



«Сегодня никто не может сказать о следующих пиках заболеваемости, о росте, когда это возникнет. Мне кажется, сейчас гаданием не нужно заниматься, надо быть просто готовыми к любым сценариям», — сказал Собянин 30 августа в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).



Он заверил, что система здравоохранения столицы «готова к любым вызовам». И добавил, что пока ситуация с COVID-19 в Москве улучшается, а количество госпитализированных с инфекцией уменьшается.

