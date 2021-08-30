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Собянин призвал готовиться к любым сценариям развития ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне должны быть готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом.

«Сегодня никто не может сказать о следующих пиках заболеваемости, о росте, когда это возникнет. Мне кажется, сейчас гаданием не нужно заниматься, надо быть просто готовыми к любым сценариям», — сказал Собянин 30 августа в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Он заверил, что система здравоохранения столицы «готова к любым вызовам». И добавил, что пока ситуация с COVID-19 в Москве улучшается, а количество госпитализированных с инфекцией уменьшается.

Отметим, столица остается на первом месте в России как по количеству заболевших за сутки, так и по количеству умерших от коронавируса. Подробнее ковидную статистику читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (8)

***_555
Понравилось играться в можно-нельзя.
260569221
Что значит к любым????
А не он ли летом обещал снять все ограничения к сентябрю???
nuga
швабовец
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