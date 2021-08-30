Прокуратура привлекла за экологическое нарушение при перевалке угля стивидора самого маленького порта Балтики

Надзорное ведомство второй раз за этот год привлекло в нашем регионе к административной ответственности стивидора за экологические нарушения при перевалке угля. Наказанию за отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы на документацию, обосновывающую деятельность по перевалке угля, подвергся единственный оператор выборгского порта ООО «Порт Логистик». Соответствующее решение по иску Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал 26 августа.

Суд признал «Порт Логистик» виновным в нарушении части 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — нарушение технических регламентов. Речь про Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта, вернее, про пункт 178.1, вступивший в силу с 1 января 2021 года. Он требует от всех угольных стивидоров проведения Государственной экологической экспертизы установленного на их морских терминалах оборудования. В качестве наказания суд избрал самое мягкое из возможных — предупреждение.

По словам генерального директора «Порта Логистик» Ольги Ансберг, никакого нарушения фактически допущено не было, в госэкпертизу компания обратилась заблаговременно, а задержка с получением положительного заключения возникла из-за пандемийных ограничений.

«Мы не могли своевременно начать делать экспертизу, так как предприятия, которые оказывали услуги по подготовке этих документов, были закрыты из-за ковида. Мы ничего не нарушили, и по этому делу вынесено предупреждение. Жаль, что суд не принял во внимание очевидные обстоятельства, препятствующие получению заключения <…>», — говорит Ольга Ансберг.