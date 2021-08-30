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Беглов пригрозил новыми мутациями коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что пока горожане позволяют коронавирусу распространяться, он продолжит мутировать.

«Чем больше мы позволяем вирусу распространяться, тем больше он может мутировать. В наших силах противодействовать этому, сделать прививку. В преддверии нового учебного года в Петербурге накоплен большой запас разных видов вакцины. Это поможет защитить школьников, студентов, их родителей, педагогов — всех жителей города. Позаботьтесь о себе и своих близких», — цитирует заявление Беглова 30 августа пресс-служба Смольного.

Тем временем на петербургскую фармбазу поступила новая партия вакцины «Спутник V» — более 80 тысяч комплектов доз. Всего с начала кампании по вакцинации в Петербурге первично привито 1,47 млн человек, из них 1,42 млн полностью.

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Комментарии (16)

zelf
Санёк, не бзди.
Mikkä Karhunen
Беглов и есть главная мутация
264527831
Градоначальник мутирует
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