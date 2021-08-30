На фотографиях, которые прислала горожанка, различимо поле с несколькими большими лужами. «Река пропала», — добавила она.

Уровень воды в реке Ижора в Колпино заметно понизился. Об этом «Фонтанке» 30 августа сообщила обеспокоенная местная жительница Наталья.

«Во время прорыва проведена оперативная работа ГУП «Ленводхоз». Не допущена чрезвычайная ситуация. Принято решение о незамедлительном сбросе большего объема воды посредством плотины № 2 (на территории промзоны Ижорских заводов) и № 3 (у старого Колпинского кладбища) по двум «рукавам», для того чтобы освободить оборудование первой плотины и установить причину прорыва», — отметили в администрации.

В администрации Колпинского района объяснили: все дело в прорыве на плотине № 1 на бульваре Свободы, произошедшем 25 августа.

В самом «Ленводхозе» рассказали, что для выявления и устранения дефекта специалистам учреждения пришлось понизить уровень воды до тех отметок, которые позволили бы провести необходимую работу. В прошлый четверг и пятницу нарушение ликвидировали.



«На прошлой неделе на плотине № 1 произошла аварийная ситуация, началась фильтрация воды сквозь стенку через водовод. Чтобы устранить дефект, нам пришлось понизить уровень воды, — сказал начальник отдела по эксплуатации ГТС «Ленводхоза» Игорь Усанин. — Река Ижора находится выше по течению, а плотина формирует водохранилище, которое наполняется за счет реки. Как только мы сбросили уровень воды в водохранилище, уровень в Ижоре также понизился. С сегодняшнего дня мы начали заполнение водохранилища».



В «Ленводхозе» добавили, что в ближайшем будущем мероприятия по выявлению дефектов и обследованию плотины, сопровождаемые сбросом воды из водохранилища, будут проводиться регулярно.

