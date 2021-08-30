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В Петербурге грабитель с листочком получил срок. Миллион из Сбербанка обойдется ему в шесть лет колонии

Молчаливому грабителю банка на Васильевском острове вынесли приговор

В Петербурге суд вынес приговор Антону Бородко, признанному виновным в грабеже. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

За деньгами в отделение Сбербанка на Большом проспекте Васильевского острова Бородко пришел вечером 28 июля 2020 года. Ограбления в стиле Дикого Запада не было: мужчина спокойно дождался своей очереди, подошел к кассе и передал сотруднику пакет и записку, в которой угрожал применить оружие, если ему не отдадут деньги. Добычей налетчика стали более 1,1 млн рублей.

«Фонтанка.ру»

В скором времени грабитель был задержан и отправлен в СИЗО «Кресты». Суд приговорил Бородко к шести годам колонии строгого режима. Решение в законную силу пока не вступило.

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Комментарии (2)

Ankor
Не фартануло
263836471
Так строго наказали такого вежливого грабителя... А если серьёзно - то почему такой гуманизм???
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