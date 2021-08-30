В Петербурге суд вынес приговор Антону Бородко, признанному виновным в грабеже. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
За деньгами в отделение Сбербанка на Большом проспекте Васильевского острова Бородко пришел вечером 28 июля 2020 года. Ограбления в стиле Дикого Запада не было: мужчина спокойно дождался своей очереди, подошел к кассе и передал сотруднику пакет и записку, в которой угрожал применить оружие, если ему не отдадут деньги. Добычей налетчика стали более 1,1 млн рублей.
«Фонтанка.ру»
В скором времени грабитель был задержан и отправлен в СИЗО «Кресты». Суд приговорил Бородко к шести годам колонии строгого режима. Решение в законную силу пока не вступило.