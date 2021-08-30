FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
9
Печать

Под Мурманском подростки утопили и обезглавили котенка. Они попались полиции, но слишком молоды для уголовной ответственности

Полицейские поймали подростков, жестоко убивших котенка в Мурманске

Полиция нашла подростков, которые утопили и обезглавили котенка в городе Кола Мурманской области. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Видеозапись расправы юные живодеры выложили в интернет, чем вызвали волну народного негодования. По подозрению в жестоком обращении с животным были задержаны двое школьников в возрасте 13 и 15 лет.

В возбуждении уголовного дела следователи отказали, так как молодые люди не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Суд может поместить их в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Romul1960
В стране давно системный развал и он нарастает, вопреки сказкам с федерального помоечного ТВ.
bebop
растут чикатилы
Владислав М
Какие депутаты, такие и законы, которые не позволяют защитить общество от малолетних неадекватов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний