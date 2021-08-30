Под Мурманском подростки утопили и обезглавили котенка. Они попались полиции, но слишком молоды для уголовной ответственности

Полиция нашла подростков, которые утопили и обезглавили котенка в городе Кола Мурманской области. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.



Видеозапись расправы юные живодеры выложили в интернет, чем вызвали волну народного негодования. По подозрению в жестоком обращении с животным были задержаны двое школьников в возрасте 13 и 15 лет.



В возбуждении уголовного дела следователи отказали, так как молодые люди не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Суд может поместить их в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

