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Живой щит: бразильские грабители привязали к машинам заложников, чтобы уйти от полиции

В Бразилии преступники прикрывались мирными жителями во время погони

Преступники взяли в заложники несколько человек во время ограбления банка в бразильском городе Арасатуба. Они привязали их к крышам и капотам машин в качестве живых щитов, чтобы скрыться от полиции.

Как сообщает 30 августа BBC со ссылкой на правоохранительные органы, в результате погони погибли три человека, в том числе один из грабителей. На видео, которое опубликовал в Twitter местный журналист, слышны выстрелы.

По предварительным данным, в ограблении участвовали более 50 человек, которые перекрыли дороги горящими автомобилями и разместили в городе взрывные устройства. Мэр Арасатубы Диладор Боргес заявил, что полиция не могла вмешаться более активно: на кону стояли жизни заложников.

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