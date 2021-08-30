Преступники взяли в заложники несколько человек во время ограбления банка в бразильском городе Арасатуба. Они привязали их к крышам и капотам машин в качестве живых щитов, чтобы скрыться от полиции.



Как сообщает 30 августа BBC со ссылкой на правоохранительные органы, в результате погони погибли три человека, в том числе один из грабителей. На видео, которое опубликовал в Twitter местный журналист, слышны выстрелы.