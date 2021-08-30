Преступники взяли в заложники несколько человек во время ограбления банка в бразильском городе Арасатуба. Они привязали их к крышам и капотам машин в качестве живых щитов, чтобы скрыться от полиции.
Как сообщает 30 августа BBC со ссылкой на правоохранительные органы, в результате погони погибли три человека, в том числе один из грабителей. На видео, которое опубликовал в Twitter местный журналист, слышны выстрелы.
Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas - informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu— Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021
По предварительным данным, в ограблении участвовали более 50 человек, которые перекрыли дороги горящими автомобилями и разместили в городе взрывные устройства. Мэр Арасатубы Диладор Боргес заявил, что полиция не могла вмешаться более активно: на кону стояли жизни заложников.