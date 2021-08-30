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В Москве из-за пожара в бизнес-центре эвакуировали 10 тысяч человек. Огонь уже потушен

Пожар произошел на подземной парковке БЦ «Президент плаза» в Москве

В Москве 10 тысяч человек были эвакуированы из бизнес-центра «Президент плаза» из-за пожара на подземной парковке. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Информация о возгорании в здании на Кутузовском проспекте появилась около 16:00. На месте наблюдалось плотное задымление. Люди покинули БЦ до приезда пожарных.

Как рассказали РИА Новости в столичном ГУ МЧС, на минус 4-м этаже подземного паркинга 17-этажного административного здания происходило возгорание обшивки труб и утеплителя на площади 15 погонных метров.

Пожар был потушен в 16:20. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание.

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Комментарии (3)

266081655
Сильна Москва бизнес-центрами!
lamer
Хорошая вместимость по хомякам в этой норе.
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