В Москве 10 тысяч человек были эвакуированы из бизнес-центра «Президент плаза» из-за пожара на подземной парковке. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



Информация о возгорании в здании на Кутузовском проспекте появилась около 16:00. На месте наблюдалось плотное задымление. Люди покинули БЦ до приезда пожарных.

