В Москве 10 тысяч человек были эвакуированы из бизнес-центра «Президент плаза» из-за пожара на подземной парковке. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Информация о возгорании в здании на Кутузовском проспекте появилась около 16:00. На месте наблюдалось плотное задымление. Люди покинули БЦ до приезда пожарных.
Пожар в БЦ «Президент Плаза». Эвакуировали 10 тысяч человек— Wishmaster© Vendetta Ⅱ✯☭(@dokmorgue агностик) (@emmyasomnogo) August 30, 2021
По предварительным данным, пожар начался на подземной парковке 17-этажного БЦ на Кутузовском проспекте pic.twitter.com/WJd91jlGBa
Как рассказали РИА Новости в столичном ГУ МЧС, на минус 4-м этаже подземного паркинга 17-этажного административного здания происходило возгорание обшивки труб и утеплителя на площади 15 погонных метров.
Пожар был потушен в 16:20. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание.