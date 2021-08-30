В России перед 1 сентября подорожали букеты

По данным экспертов, средний чек покупки букета цветов составил 1 120 рублей, что на 8% выше, чем в прошлом году в то же время. Средние траты на шары выросли на 29%, до 189 рублей, между тем покупать их стали на 32% чаще.

К такому выводу пришли аналитики ресурса «Чек индекс» IT-компании «Платформа ОФД», которые сравнили продажи накануне Дня знаний (23–27 августа) в 2020 и 2021 годах по всей России. Данные исследования привело ТАСС 30 августа.

Наиболее популярные цветы в этом году — хризантемы и розы. Их приобрели на 55% больше людей, чем в прошлом году в то же время.



Эксперты «Чек индекса» считают, что накануне 1 сентября средний чек и продажи цветов будут еще выше, так как магазины вернулись к уровню 2019 года. При этом рост объемов покупок на 21% в денежном выражении объясняется низкой базой прошлого года, когда многие школы не проводили торжественные линейки.

