Со 2 сентября в кинотеатрах начнут показывать «Шан-чи и легенду десяти колец», новый фильм вселенной Marvel и первый за долгое время фильм, посвященный новому, незнакомому еще широкой аудитории герою.
Шан-чи — это наследник рода великих воинов, который отказался от уготованной ему судьбы и вместо того, чтобы стать профессиональным убийцей, уехал в Сан-Франциско, чтобы жить жизнью обычного человека. Но дар не дает ему покоя — и молодой человек возвращается домой, чтобы расправиться с жестокими злодеями.
Первые планы по перенесению комиксов о Шан-чи на экраны у основателя Marvel Стэна Ли появились еще в восьмидесятые — тогда главную роль должен был сыграть Брендан Ли, восходящая звезда боевиков — но тогда проект сорвался. Нынешний «Шан-чи» — событие во всех отношениях громкое. Мало того, что любой продукт Marvel обречен на кассовые рекорды — так это еще и очень смелая попытка осовременить, втянуть в инструментарий комикса элементы гонконгского боевика. Наконец, тут удалось собрать едва ли не всех самых ярких китайских актеров — от звезды «Любовного настроения» Тони Люна до Мишель Йео и певицы Аквафины.
16+
Иван Чувиляев