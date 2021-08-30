Бывший гендиректор турфирмы получила условный срок за то, что детская футбольная команда не попала в Сочи

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 30 августа, Анну Ярилову обвиняли в том, что в декабре 2018 года она взялась устроить полет из Петербурга в Сочи 30 детей и пяти взрослых. Она, как доказывали в суде гособвинители из прокуратуры Московского района, озвучила существенно более низкую цену на билеты, почти на 200 тысяч. Родительский комитет, который отправлял на курорт детскую футбольную команду, деньги ей перевел, но вместо билетов получил поддельные бумаги.

Московский районный суд признал виновной в мошенничестве в крупном размере жительницу Петербурга, обещавшую отправить в Сочи детскую футбольную команду. К ней обратились по знакомству, несмотря на многочисленные отрицательные отзывы в Сети.

По данным «Фонтанки», к женщине, которая раньше возглавляла турфирму, обратился один из родителей. Он чуть раньше бронировал через нее тур, поэтому был уверен в её благонадежности. Если бы мужчина решил через интернет проверить качество работы турагента, то обнаружил бы там многочисленные отрицательные отзывы о её работе.



Таким же образом к Яриловой, сообщает надзорное ведомство, попали и три семьи, которые в период с февраля по июнь 2019 года заказали у нее туры по системе «все включено» на острова Родос и Крит на сумму более 650 тысяч рублей.



Подсудимая частично возместила ущерб на сумму свыше 519 тыс. рублей.



Московский районный суд признал Ярилову виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

