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Актёр из «Кухни» Артур Диланян умер на сцене во время спектакля

Актёр театра и кино Артур Диланян, игравший в сериалах «Кухня» и «Воронины», умер в 59 лет на сцене Дома культуры ВДНХ в Москве во время спектакля. Информацию подтвердили в Московском армянском театре, где он служил.

29 августа в полдень на площадке показывали комедию «Кубик Рубика, или Геометрия любви» на армянском языке и с русскими субтитрами по мотивам пьесы Карине Ходикян «Любовный квадрат». Артур Диланян исполнял главную роль.

В 1988 году артист окончил мастерскую Армена Джигарханяна на актёрском факультете ВГИКа. Через полторы недели, 9 сентября, Диланяну исполнилось бы 60 лет.

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