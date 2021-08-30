Актёр театра и кино Артур Диланян, игравший в сериалах «Кухня» и «Воронины», умер в 59 лет на сцене Дома культуры ВДНХ в Москве во время спектакля. Информацию подтвердили в Московском армянском театре, где он служил.



29 августа в полдень на площадке показывали комедию «Кубик Рубика, или Геометрия любви» на армянском языке и с русскими субтитрами по мотивам пьесы Карине Ходикян «Любовный квадрат». Артур Диланян исполнял главную роль.