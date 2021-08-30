Где стукнуть, чтобы заработало. Охранник избил «жадный» кофейный автомат в Купчино и получил уголовное дело

О возбуждении уголовного дела 30 августа сообщает управление на транспорте МВД по СЗФО. Статью об умышленном повреждении имущества вменили 34-летнему охраннику, который в прошлом привлекался за грабёж. 18-го числа он пытался приобрести кофе на железнодорожной станции Купчино, автомат «съел» купюру и выдал пустой стаканчик.



На нажатие кнопок и «технический» пинок агрегат не отреагировал, мужчина решил запустить его по старинке. «Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он нанес несколько ударов кулаком по автомату и повалил его на пол. В результате противоправных действий машина оказалась повреждена. Сумма причинённого ущерба составила 256 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.