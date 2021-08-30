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Где стукнуть, чтобы заработало. Охранник избил «жадный» кофейный автомат в Купчино и получил уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после попытки вернуть деньги из автомата по продаже кофе в Купчино

Автомат по продаже кофе испортил утро и ближайшее будущее жителю Петербурга во Фрунзенском районе. Оставшись без бодрящего напитка, мужчина решил выбить из техники хотя бы деньги и перестарался.

О возбуждении уголовного дела 30 августа сообщает управление на транспорте МВД по СЗФО. Статью об умышленном повреждении имущества вменили 34-летнему охраннику, который в прошлом привлекался за грабёж. 18-го числа он пытался приобрести кофе на железнодорожной станции Купчино, автомат «съел» купюру и выдал пустой стаканчик.

На нажатие кнопок и «технический» пинок агрегат не отреагировал, мужчина решил запустить его по старинке. «Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он нанес несколько ударов кулаком по автомату и повалил его на пол. В результате противоправных действий машина оказалась повреждена. Сумма причинённого ущерба составила 256 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Охранника опросили и отпустили под подписку о невыезде. Порча автомата в соответствии с частью 1 статьи 167 УК может обернуться для него двумя годами лишения свободы. О том, удалось ли заставить машину заработать, не сообщается.

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Комментарии (1)

AndrewBarsik
Похоже, что бОльшая часть автоматов по продаже специально так настроена, чтобы "сьесть" купюру, ничего не выдать покупателю, спровоцировать агрессию, а потом состричь с и так обворованного покупателя деньги "на ремонт" аппарата-воришки.
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