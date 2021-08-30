С 1 сентября больничные пособия на детей будут считать по новым правилам

Новый порядок выплат больничных по уходу за ребёнком вступает в силу с 1 сентября 2021 года. Он регламентируется вступившим в законную силу федеральным законом № 151-ФЗ от 26.05.2021.



До сих пор размер выплат по больничному определялся стажем работника. При стаже до 5 лет начисляются 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, а полный средний заработок полагается лишь тем, у кого размер страхового стажа превышает 8 лет.



Но с 1 сентября 2021 года меняется порядок расчёта больничного по уходу за ребёнком. По новому закону № 151-ФЗ на детей до 7 лет включительно (то есть до дня рождения, когда ему исполнится 8 лет) больничные выплачиваются в полном объёме, независимо от стажа.

