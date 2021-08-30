С 1 сентября больничные пособия на детей будут считать по новым правилам

Новый порядок выплат больничных по уходу за ребёнком вступает в силу с 1 сентября 2021 года. Он регламентируется вступившим в законную силу федеральным законом № 151-ФЗ от 26.05.2021.
До сих пор размер выплат по больничному определялся стажем работника. При стаже до 5 лет начисляются 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, а полный средний заработок полагается лишь тем, у кого размер страхового стажа превышает 8 лет.
Но с 1 сентября 2021 года меняется порядок расчёта больничного по уходу за ребёнком. По новому закону № 151-ФЗ на детей до 7 лет включительно (то есть до дня рождения, когда ему исполнится 8 лет) больничные выплачиваются в полном объёме, независимо от стажа.
Больничные родителям детей до 7 лет включительно оплатят в размере 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем в месяц (эта цифра актуальна для 2021 года).
На детей 8 лет и старше больничные выплачиваются в зависимости от стажа родителей и условий лечения. Если ребёнок болеет дома, то общие правила расчёта размера выплат в зависимости от стажа будут действовать только первые 10 дней. После этого, независимо от стажа, по больничному будут платить лишь 50% от среднемесячного заработка. Если же ребёнок лечится в больнице, то выплаты родителям будут зависеть только от стажа всё время болезни и не будут снижаться через 10 дней.
Чтобы получить больничный на ребёнка по новым правилам с 1 сентября 2021 года, родителям не нужно обращаться в Фонд социального страхования. Все сведения из больничного листка ему должен предоставлять работодатель. Расчёты ФСС также будет проводить самостоятельно — никаких заявлений писать не нужно.