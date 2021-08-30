«Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина». Минпросвет утвердил темы итогового сочинения выпускников российских школ

Министерство просвещения Российской Федерации выбрало темы итогового сочинения выпускников школ в учебном году 2021/22. Их перечислил министр просвещения РФ Сергей Кравцов 30 августа, передаёт «Интерфакс».

Всего утверждено пять тем: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня», «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина».

Зачёт за итоговое сочинение необходим для допуска к ЕГЭ.