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«Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина». Минпросвет утвердил темы итогового сочинения выпускников российских школ

Министр Кравцов назвал темы сочинения для допуска к ЕГЭ

Министерство просвещения Российской Федерации выбрало темы итогового сочинения выпускников школ в учебном году 2021/22. Их перечислил министр просвещения РФ Сергей Кравцов 30 августа, передаёт «Интерфакс».

Всего утверждено пять тем: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня», «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина».

Зачёт за итоговое сочинение необходим для допуска к ЕГЭ.

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Комментарии (4)

Kuzma
маладца министр. а в курсе он, что у Некрасова есть и другие произведения - к примеру : "наконец из Кенигсберга..."?
Аппаратчик мокрой классификации
Молодцы. После экзамена даже не нужно будет бегать по списку, навальнят искать. :)
266081655
"Кому на Руси жить хорошо?" - не иначе иноагенты тему подкинули...Подорвать авторитет несменяемого и партии власти.... Ибо даже дети сейчас знают, кому на Руси жить хорошо.......
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