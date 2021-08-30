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По Светлановскому проспекту шел мужчина, босиком и в памперсе. Он гулял в таком виде не меньше 3 километров

На Светлановском проспекте увидели мужчину в одном памперсе

Петербуржцы днем 30 августа стали очевидцами престраннейшего шествия.

Они сняли и выложили в сеть, как по Светлановскому проспекту в районе дома 3 идет мужчина средних лет. Из одежды на нем лишь памперс для взрослых.

Неизданное | Санкт-Петербург

Мимо проходят люди и проезжают машины. А на улице всего +16.

Как выяснила «Фонтанка», мужчина — пациент Елизаветинской больницы. Сегодня утром он ушел из стационара, оставив там все вещи. О пропавшем мужчине врачи уже сообщили в полицию.

С учетом того, что больница находится на улице Вавиловых, а видели сбежавшего больного аж в начале Светлановского, получается, что в таком виде он прошел почти 3 километра.

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Комментарии (5)

Kuzma
бывает, я в метро зимой видел босоногого - даже сфоткал ради прикола.и куда смотрит правительство?)
265895278
Из больницы уже нельзя уйти? Это же не места лишения свободы.
266101755
Нравится, пусть ходит как угодно. Никому не мешает и то хорошо. Другое дело, что с головой не всё в порядке. Тогда нужны врачи, специалисты по данной тематике.
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