Они сняли и выложили в сеть, как по Светлановскому проспекту в районе дома 3 идет мужчина средних лет. Из одежды на нем лишь памперс для взрослых.

Мимо проходят люди и проезжают машины. А на улице всего +16.



Как выяснила «Фонтанка», мужчина — пациент Елизаветинской больницы. Сегодня утром он ушел из стационара, оставив там все вещи. О пропавшем мужчине врачи уже сообщили в полицию.



С учетом того, что больница находится на улице Вавиловых, а видели сбежавшего больного аж в начале Светлановского, получается, что в таком виде он прошел почти 3 километра.

