Прошли по центру, заработали, в том числе, и на срок. В Петербурге суд вынес приговор бывшим полицейским, «крышевавшим» уличного торговца

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 30 августа, гособвинение в лице сотрудников прокуратуры Центрального района настаивало на том, что бывшие сотрудники территориального подразделения органов внутренних дел Марина Вокуева и Михаил Белик в период с марта по август 2019 года систематически получали взятки от бизнесмена. Он в центре города нелегально торговал с лотка, а обвиняемые регулярно ходили мимо во время патрулирования территории, так как служили в первом батальоне ППС.

Двое бывших полицейских получили условный срок и штраф по уголовному делу о получении взятки группой лиц.

За небольшую плату они заранее сообщали торговцу о грядущих рейдах, но два года назад их задержал сотрудники УСБ главка.



Смольнинский районный суд приговорил Белика и Вокуеву к 5 годам лишения свободы условно, со штрафом в размере 152 тыс. рублей каждому. Они также лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 7 лет.

