В Петербурге суд освободил от наказания обвиняемого в убийстве жены и тёщи

Без приговора осталось дело о двойном убийстве в Невском районе Петербурга. Обвиняемого в гибели женщин сочли нездоровым, его ждёт больничная палата и интенсивный присмотр.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 30 августа, на принудительное лечение 64-летнего Алексея Ашмарина отправил горсуд. Мужчине вменили убийство жены и тёщи и освободили от уголовной ответственности по состоянию здоровья. Поправлять его будут психиатры в условиях стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением.

