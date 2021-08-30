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В Петербурге суд освободил от наказания обвиняемого в убийстве жены и тёщи

Без приговора осталось дело о двойном убийстве в Невском районе Петербурга. Обвиняемого в гибели женщин сочли нездоровым, его ждёт больничная палата и интенсивный присмотр.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 30 августа, на принудительное лечение 64-летнего Алексея Ашмарина отправил горсуд. Мужчине вменили убийство жены и тёщи и освободили от уголовной ответственности по состоянию здоровья. Поправлять его будут психиатры в условиях стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением.

87-летняя петербурженка скончалась в квартире на Октябрьской набережной год назад. Её 57-летнюю дочь госпитализировали с разбитой головой, переломами, ножевыми ранами на шее и других частях тела. Женщина не выжила, её мужа задержали по подозрению в убийстве.

По версии следствия, мужчина учинил расправу газовым ключом и ножом на фоне внезапных страхов за собственную жизнь — члены семьи отчего-то виделись ему отравительницами.

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