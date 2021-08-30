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В Петроградском районе автомобиль устремился к Ленину, а в Василеостровском упёрся в дом

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_15575289" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a> / vk.com/spb_today
Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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В соседних районах исторического центра Петербурга утром 30 августа случились похожие аварии: в результате ДТП легковые автомобили вылетели с проезжей части. В одном случае машина осталась на газоне, во втором воткнулась в стену дома.

Около 7–8 часов на 16-й линии Васильевского острова, у дома 71, столкнулись два автомобиля. Один боком прижался к зданию, второй тоже откинуло к тротуару, сообщает читатель «Фонтанки».

Читатель «Фонтанки»

На Большом проспекте соседней Петроградской стороны, у пересечения с улицей Ленина, около 6 часов утра «Фольксваген» оказался в Ново-Ленинском сквере, совсем немного не долетев до памятника Ленину. Машина получила удар в боковую часть, сработали подушки безопасности.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что второго участника — предположительно, «КИА Соул» — увозил эвакуатор. «Вторую машину видела, она поперёк дороги стояла. Весь передок в хлам.. А эту машину в кустах даже не сразу заметила. Страшное дело!» — делится Ирина.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_15575289" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a> / vk.com/spb_today
Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (1)

hal9000
Ленин с обеда приходит в кабинет опять ходоки пГиходили...напеГдели напеГдели..Наденька отГойте фоГточку пГошу..
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