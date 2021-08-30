В соседних районах исторического центра Петербурга утром 30 августа случились похожие аварии: в результате ДТП легковые автомобили вылетели с проезжей части. В одном случае машина осталась на газоне, во втором воткнулась в стену дома.



Около 7–8 часов на 16-й линии Васильевского острова, у дома 71, столкнулись два автомобиля. Один боком прижался к зданию, второй тоже откинуло к тротуару, сообщает читатель «Фонтанки».

