В соседних районах исторического центра Петербурга утром 30 августа случились похожие аварии: в результате ДТП легковые автомобили вылетели с проезжей части. В одном случае машина осталась на газоне, во втором воткнулась в стену дома.
Около 7–8 часов на 16-й линии Васильевского острова, у дома 71, столкнулись два автомобиля. Один боком прижался к зданию, второй тоже откинуло к тротуару, сообщает читатель «Фонтанки».
Читатель «Фонтанки»
На Большом проспекте соседней Петроградской стороны, у пересечения с улицей Ленина, около 6 часов утра «Фольксваген» оказался в Ново-Ленинском сквере, совсем немного не долетев до памятника Ленину. Машина получила удар в боковую часть, сработали подушки безопасности.
«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что второго участника — предположительно, «КИА Соул» — увозил эвакуатор. «Вторую машину видела, она поперёк дороги стояла. Весь передок в хлам.. А эту машину в кустах даже не сразу заметила. Страшное дело!» — делится Ирина.