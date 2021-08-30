Дачную амнистию в России могут продлить еще на 5 лет

В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Об этом 30 августа ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



«Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет. <...> Упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года», — заявил он.



По его словам, нововведения позволят легализовать объекты недвижимости, которые были построены до 14 мая 1998 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс. Крашенинников добавил, что законопроект также позволит защитить права наследников.

