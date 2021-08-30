Куда поехать в осенний отпуск: сколько стоит, какие ограничения

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







По данным Ассоциации туроператоров России, в настоящее время для сограждан открыт выбор из 101 страны мира, но с оговоркой: куда-то пускают всех, а куда-то лишь отдельные категории, например дипломатов или прибывших с гуманитарными визитами, транзитных пассажиров, родственников или транспортный персонал. Соответствующая информация еженедельно обновляется, и правила меняются — нельзя забывать, что мы все еще живем в мире, где господствует коронавирус. По этой причине туроператоры предупреждают: проверяйте все по несколько раз.

Куда едем?

Список стран, где ждут наших туристов, довольно обширен: Абхазия, Багамские острова, Болгария, Бразилия, Великобритания, Греция, Грузия, Египет, Кипр, Мальдивы, Марокко, Сейшелы, США, Таиланд, Турция, Тунис и так далее. Глядя на такой ассортимент, даже кажется, что никакой пандемии нет вовсе.

Однако с небес на землю возвращают нюансы: Тунис туристов принимает, но официального авиасообщения нет, а прямой рейс в Македонию бывает лишь раз в неделю и только из Москвы.

Однако российского туриста эти неудобства не остановят.



«В осенние путешествия отправляются, как правило, путешественники без детей, оценочно — это примерно 30% от летнего турпотока, — рассказала «Фонтанке» Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. — Почему осенью, а не летом? Основных причин несколько: нет изнуряющей жары, на курортах мало туристов, в том числе и детей, а также цены ниже».

Самыми популярными среди наших путешественников направлениями Ломидзе считает Турцию, Грецию, Доминикану и Египет. Однако есть и те, кто берегу турецкому предпочитает красоты родной страны.



«Если брать внутренний туризм, то популярны Краснодарский край, Крым, Калининград и Петербург», — говорит Майя Ломидзе.

Сколько стоит?

Как мы уже отметили выше, выбрать страну для отпуска — это еще полдела. Надо еще суметь добраться до заветной точки на карте, что стало сложнее из-за пандемии. И дороже.

При этом отдохнуть за границей все еще в целом дешевле, чем внутри страны.

«С учетом довольно ограниченного выбора стран, а также в связи с отсутствием чартеров практически на всех направлениях, кроме Турции, очевидно, что средняя стоимость зарубежного отдыха сейчас выше, чем в 2019 году, — объясняет Майя Ломидзе. — В бюджетном сегменте отдых внутри страны дешевле, а в среднем и премиальном сегменте — за рубежом либо сопоставимо, либо дешевле, чем у нас».

Иначе говоря, если вы человек простой — летите в Турцию. Хотите чего-то иного? Будьте готовы раскошелиться, причем, по словам эксперта, подорожание имеет колоссальный разброс — от 30 до 80 процентов по сравнению с ценами 2019 года.



А что с тестами?

Третий важный момент, о котором стоит поговорить, — обязательность ПЦР-тестов. Здесь у каждой страны тоже все по-своему. В качестве примера рассмотрим популярные направления.

Если задумаете отправиться в Турцию, то знайте, что всем не вакцинированным и не болевшим коронавирусом россиянам старше 6 лет для въезда в страну нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

Но сойдет и справка с результатами экспресс-теста на антигены (не путать с антителами) к COVID-19, проведенного не ранее, чем за 48 часов до прибытия. Также в аэропорту вас могут подвергнуть выборочному тестированию, и если вдруг результат будет положительным, отправят в больницу.

Еще всем путешественникам старше 6 лет необходимо заполнить особую форму на сайте турецкого минздрава (https://register.health.gov.tr/) и предъявить при посадке на самолет.

Вакцинированные от всего этого освобождены, достаточно только предъявить сертификат — Турция признает российские вакцины. Если же вы болели ковидом в последние полгода и имеете нужную справку, то вам ПЦР-тест не нужен. При этом у переболевших с момента первого положительного теста должно пройти не менее 28 дней.



Для въезда в Грецию туристу необходимо заполнить Passenger Locator Form на правительственном сайте (https://travel.gov.gr/#/) и получить QR-код.

ПЦР-тест нужен всем (даже вакцинированным), кто старше 12 лет. Он должен быть сделан за те же 72 часа до прибытия. Также принимается и экспресс-тест, сделанный за 48 часов.

При этом на границе вас обязательно проверят еще раз и в случае положительного результата отправят в отель. Но не в ваш, а в карантинный, за счет правительства Греции.

Египет также требует ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, а если вы вакцинированы, то будет достаточно сертификата. Египет признает двухкомпонентный «Спутник V», и вас пропустят, если с момента получения второго укола прошло 14 дней. Аналогично, если вам каким-то образом удалось привиться зарубежными Astra Zeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac или Johnson & Johnson.

У Египта также есть пара особых правил. Например, если вы прилетите из Японии, Китая, Таиланда, Северной или Южной Америки, Канады, лондонского Heathrow, Парижа и Франкфурта, то можете предъявить ПЦР-тест, сделанный не позднее 96 часов до вылета рейса в Египет.



Второе правило коснется вас, если вы прибудете из Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама или Луксора без ПЦР-теста. За 30 долларов вы сможете сделать его на месте, прямо в аэропорту.

И, наконец, Доминикана. ПЦР-тест не нужен, по прибытии возможно выборочное тестирование. И все! Ах да, заполните заранее эти формы (https://eticket.migracion.gob.do/) и получите два QR-кода.

Как видите, правила везде очень разные, поэтому уделите этим вопросам особое внимание, иначе вас могут просто не выпустить из аэропорта.

«В таблице на сайте ассоциации туроператоров собрана вся актуальная на данный момент информация, — уверяет Майя Ломидзе. — Мы обновляем ее сразу после любых изменений по странам. Но на всякий случай рекомендуем также сверяться с информацией на официальных сайтах министерств по туризму, а также консульств тех стран, которые вас заинтересовали».

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

