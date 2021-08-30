«Вплоть до конкретной марки колбасы». Врач рассказал, как питаться перед вакцинацией от коронавируса

Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о том, какие изменения стоит внести в свой рацион перед вакцинацией от коронавируса, чтобы снизить возможность проявления побочных эффектов.
«Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку», — заявил Харлов 30 августа в эфире радио Sputnik.
Также отказаться стоит от всех продуктов, которые содержат много углеводов: картофеля, каши, хлеба. Они также могут повысить уровень сахара в крови. С осторожностью стоит подходить даже к фруктам и снизить их потребление примерно в два раза. Вреднее всего, по словам Харлова, есть перед прививкой бананы, виноград и дыни. Вреда не принесут точно только цитрусовые.
Также стоит избегать любых продуктов, которые могут вызвать аллергию. «Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического», — подчеркнул врач. Он добавил, что переедание также может стать ударом по иммунной системе. Придерживаться диеты стоит начать за несколько дней до прививки и около двух недель — после укола.