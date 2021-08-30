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«Вплоть до конкретной марки колбасы». Врач рассказал, как питаться перед вакцинацией от коронавируса

Врач рассказал, что нельзя есть перед вакцинацией от COVID-19

Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о том, какие изменения стоит внести в свой рацион перед вакцинацией от коронавируса, чтобы снизить возможность проявления побочных эффектов.

«Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку», — заявил Харлов 30 августа в эфире радио Sputnik.

Также отказаться стоит от всех продуктов, которые содержат много углеводов: картофеля, каши, хлеба. Они также могут повысить уровень сахара в крови. С осторожностью стоит подходить даже к фруктам и снизить их потребление примерно в два раза. Вреднее всего, по словам Харлова, есть перед прививкой бананы, виноград и дыни. Вреда не принесут точно только цитрусовые.

Также стоит избегать любых продуктов, которые могут вызвать аллергию. «Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического», — подчеркнул врач. Он добавил, что переедание также может стать ударом по иммунной системе. Придерживаться диеты стоит начать за несколько дней до прививки и около двух недель — после укола.

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Комментарии (6)

Игорь Полетаев
Колбасу есть любую и здоровому человеку не стоит.
А перед прививкой, которая будет нагружать иммунитет нужно налегать на клетчатку (Салаты из овощей и травы (петрушка, зел лук, капуста, салат, пекинка и др.)). Квашеная капуста, квашеные огурцы, мочёные яблоки и другие пребиотики. Сахар и сладкое минимизировать - способствуют росту патогенной флоры и грамм отрицательных бактерий. Мясо говядина, баранина молодая и индейка не жирные и отварная или тушеная. Гарниры - греча, рис, перловка на воде. Сыры и творог без ограничений.
SU LUX INN
очевидно, что перед "прививкой" питаться надо Репой, ибо ворон ворону Глаз не выклюет!
Romul1960
Если редакция все правильно выложила... то простите эскулап не грамотен... все цитрусовые являются аллергичными...
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