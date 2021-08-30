Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 7:50 на 52-м километре внутреннего кольца (после развязки с Мурманском шоссе) столкнулись два автомобиля: легковой и грузовичок. Никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД оформили аварию, и сейчас повреждённые автомобили ждут эвакуации. Они, по данным на начало первого часа дня, остаются на тех же третьей и четвёртой полосах, поэтому затор сохраняется.
«Яндекс.Карты» демонстрируют 4-километровую пробку. Традиционно плотно и на Народной улице.
На перекрёстке Октябрьской набережной и Новосаратовской улицы случилось двойное ДТП, с самосвалом и фурой, которая перекрыла движение в двух направлениях. Об этом рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пробка на месте аварии рассасывается.
Загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса» на 12:30, составляет 4 балла, что на 1 больше обычного.