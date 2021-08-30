Летальная статистика по коронавирусу в Петербурге не падает, несмотря на снижение заболеваемости

За последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 35 человек. Об этом 30 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Летальная статистика в городе на спад практически не идет: накануне было зафиксировано 38 смертей. При этом заболеваемость, если верить официальным цифрам, упала втрое. Петербург по-прежнему на втором месте по смертности в стране, на первом Москва (50 умерших), на третьем Подмосковье (18 смертей).



Всего по России за сутки от коронавируса скончались 792 человека — чуть меньше, чем вчера (797). За весь период пандемии в стране зафиксировано 182 429 летальных исходов.

