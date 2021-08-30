Смольный обещает ввести в 2022 году 16 детсадов и 8 школ

В 2022 году в рамках адресной инвестиционной программы Петербурга Смольный планирует ввести 50 крупных объектов инфраструктуры, в том числе 16 детских садов и 8 школ. Об этом 30 августа на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания в рамках «нулевых» чтений бюджета рассказал глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, сообщает корреспондент «Фонтанки».



Кроме того, в списке на ввод в следующем году 14 объектов здравоохранения, три объекта коммунального хозяйства, киноконцертный комплекс, четыре спортивных объекта, а также реконструкция зданий прокуратуры, пожарного депо, центра реабилитации инвалидов и психоневрологического интерната.

