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Смольный обещает ввести в 2022 году 16 детсадов и 8 школ

В 2022 году в рамках адресной инвестиционной программы Петербурга Смольный планирует ввести 50 крупных объектов инфраструктуры, в том числе 16 детских садов и 8 школ. Об этом 30 августа на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания в рамках «нулевых» чтений бюджета рассказал глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Кроме того, в списке на ввод в следующем году 14 объектов здравоохранения, три объекта коммунального хозяйства, киноконцертный комплекс, четыре спортивных объекта, а также реконструкция зданий прокуратуры, пожарного депо, центра реабилитации инвалидов и психоневрологического интерната.

Всего город планирует потратить на адресную инвестпрограмму в 2022 году 127,8 млрд рублей, в 2023-м — 141,8 млрд, и в 2024 году — 145,3 млрд рублей.

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Комментарии (4)

Karl111
Фонтанка , поинтересуйтесь у чиновников как уменьшается дефицит мест в школах в 2021 г, если новых школ за год откроется 8, а первоклашек пойдет на 16500 детей больше,чем в прошлом году?
263824501
Обещать, не значит жениться. Наобещать могут и 20, и 30. Только хрен построят.
efela
16 детских садов и 8 школ - похоже на глумление. Если бы речь шла об одном районе города - еще можно было бы понять.
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