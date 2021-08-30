На борту модуля «Наука» из мочи делают воду

На борту модуля «Наука» начался первый научный эксперимент. Об этом 30 августа сообщило РИА Новости, ссылаясь на генерального конструктора РКК «Энергия», руководителя полета российского сегмента МКС, космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Соловьева.



«В модуле «Наука» начался первый эксперимент — по переработке мочи в воду. Определенную научную аппаратуру уже подключили и тестируют. Например, систему регенерации воды из урины СРВ-УМ», — сказал Соловьев.



Многоцелевой 20-тонный модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС 29 июля. Он предназначен для расширения возможностей реализации научно-исследовательской программы на МКС.

