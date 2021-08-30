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Житель Уфы заметил падающих из окна детей и поймал 11-месячного малыша

В Уфе мужчина спас 11-месячного ребенка, который выпал из окна первого этажа жилого дома. Об этом 30 августа сообщили в городском управлении гражданской защиты.

Инцидент произошел в воскресенье вечером на Пекинской улице, 35. Прохожий заметил, что из окна выпала трехлетняя девочка, а за ней следом пытается выйти еще один малыш. Мужчина успел подхватить ребенка и вызвал экстренные службы.

«По предварительной информации, в квартире в этот момент находилась мать малышей. Девочка была госпитализирована, а ее младший брат в медицинской помощи не нуждался», — рассказали в управлении.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что жительница Кудрово принесла в роддом четырехлетнего мальчика, выпавшего с девятого этажа. Спасти малыша не удалось. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (2)

dragvs
"Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего" - дело так и так возбуждать надо...
266219673
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340.
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