Житель Уфы заметил падающих из окна детей и поймал 11-месячного малыша

В Уфе мужчина спас 11-месячного ребенка, который выпал из окна первого этажа жилого дома. Об этом 30 августа сообщили в городском управлении гражданской защиты.



Инцидент произошел в воскресенье вечером на Пекинской улице, 35. Прохожий заметил, что из окна выпала трехлетняя девочка, а за ней следом пытается выйти еще один малыш. Мужчина успел подхватить ребенка и вызвал экстренные службы.



«По предварительной информации, в квартире в этот момент находилась мать малышей. Девочка была госпитализирована, а ее младший брат в медицинской помощи не нуждался», — рассказали в управлении.

