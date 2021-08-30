Житель Уфы заметил падающих из окна детей и поймал 11-месячного малыша

В Уфе мужчина спас 11-месячного ребенка, который выпал из окна первого этажа жилого дома. Об этом 30 августа сообщили в городском управлении гражданской защиты.
Инцидент произошел в воскресенье вечером на Пекинской улице, 35. Прохожий заметил, что из окна выпала трехлетняя девочка, а за ней следом пытается выйти еще один малыш. Мужчина успел подхватить ребенка и вызвал экстренные службы.
«По предварительной информации, в квартире в этот момент находилась мать малышей. Девочка была госпитализирована, а ее младший брат в медицинской помощи не нуждался», — рассказали в управлении.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что жительница Кудрово принесла в роддом четырехлетнего мальчика, выпавшего с девятого этажа. Спасти малыша не удалось. Возбуждено уголовное дело.