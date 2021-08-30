МИД РФ: США устроили на россиян «настоящую охоту»

Уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека рассказал о практике задержания россиян американцами, которая началась после ареста Виктора Бута.
«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах», — цитирует 30 августа РИА Новости Григория Лукьянцева.
По его словам, с 2008 года, когда арестовали Виктора Бута, число таких случаев достигло полусотни. В Америке на граждан РФ оказывают «сильнейшее воздействие», чтобы склонить к сотрудничеству и признанию вины.
Лукьянцев также отметил, что обвинения в отношении соотечественников могут носить «необоснованный характер».
Ранее МИД России уже предупреждал россиян об «охоте» на них со стороны США. Бизнесмен Виктор Бут был арестован в марте 2008 года в Таиланде по запросу Вашингтона, а в апреле 2012 года признан виновным американским судом в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Россиянин свою вину не признал.