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МИД РФ: США устроили на россиян «настоящую охоту»

Уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека рассказал о практике задержания россиян американцами, которая началась после ареста Виктора Бута.

«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах», — цитирует 30 августа РИА Новости Григория Лукьянцева.

По его словам, с 2008 года, когда арестовали Виктора Бута, число таких случаев достигло полусотни. В Америке на граждан РФ оказывают «сильнейшее воздействие», чтобы склонить к сотрудничеству и признанию вины.

Лукьянцев также отметил, что обвинения в отношении соотечественников могут носить «необоснованный характер».

Ранее МИД России уже предупреждал россиян об «охоте» на них со стороны США. Бизнесмен Виктор Бут был арестован в марте 2008 года в Таиланде по запросу Вашингтона, а в апреле 2012 года признан виновным американским судом в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Россиянин свою вину не признал.

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Комментарии (10)

Владислав М
Раз преследуют, значит точно есть за что. Видимо не такие простые эти россияне, тоже, наверное, шпили смотрят.
dragvs
Не понял, а должны были "понять и простить"?
***_555
Небось, все "честные бизнесмены" и "простые русские студентки".
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