МИД РФ: США устроили на россиян «настоящую охоту»

Уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека рассказал о практике задержания россиян американцами, которая началась после ареста Виктора Бута.



«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах», — цитирует 30 августа РИА Новости Григория Лукьянцева.



По его словам, с 2008 года, когда арестовали Виктора Бута, число таких случаев достигло полусотни. В Америке на граждан РФ оказывают «сильнейшее воздействие», чтобы склонить к сотрудничеству и признанию вины.

