Умер Герой России, ветеран чеченской войны Роман Шадрин

В Екатеринбурге умер Герой России, генерал-майор запаса Роман Шадрин. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.



Ему было 54 года. Шадрин ушел из жизни в понедельник утром. Он боролся с онкологическим заболеванием.



«У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю», — рассказал изданию E1.RU его друг, полковник внутренних войск МВД Серик Султангабиев.



Шадрин служил в вооруженных силах СССР и России с 1988 года, принимал участие в первой и второй чеченских войнах, грузино-южноосетинском конфликте. С 2005-го по 2012 год занимал пост заместителя командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России. После отставки был депутатом городской думы Екатеринбурга.

