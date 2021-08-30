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Капитан полиции арестован в Петербурге, ему грозит до 20 лет тюрьмы

В отношении оперативника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Полицейскому вменяют неоднократный сбыт наркотиков, статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как сообщает 30 августа 47news, 25 августа в отношении 28-летнего капитана полиции Управления уголовного розыска Петербурга Виктора Щербыны было возбуждено уголовное дело по статье 228.1, часть 4, УК (сбыт наркотиков с использованием служебного положения в крупном размере). Инициатором, по данным издания, стал знакомый Щербыны, который, по версии следствия, решил больше не помогать ему в этой деятельности. В конце недели обвиняемый был арестован Пушкинским районным судом Санкт-Петербурга.

Следствие рассматривает несколько эпизодов, имевших место в августе, пишет 47news. По оценке СК, обвиняемый передал на реализацию в общей сложности 500 граммов наркотиков растительного происхождения, привлекая к этому своего знакомого (именно он подал заявление).

Про Щербыну известно, что весной 2020 года его повысили как перспективного сотрудника. Из отделения по борьбе с незаконным распространением наркотиков уголовного розыска в Пушкине его перевели в отдел по борьбе с похищениями людей в Управление уголовного розыска Петербурга. Но, по сведениям 47news, на новое место службы он заходил буквально пару раз. Своё дальнейшее отсутствие объяснял больничными. Затем в главке началась реорганизация, и его вывели за штат: он оставался сотрудником, но был в так называемом «распоряжении ГУ МВД».

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Комментарии (12)

firma
От он пожалел десять раз, что не стоял на майдане.
Serg_I
Не первый год работал, аттестацию проходил, кто- о ему подписывал и оплачивал больничные... и только он виноватЪ?
kоt-obormot
Ай, какая фамилия хорошая. Прям вот сразу салом завоняло.
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