Капитан полиции арестован в Петербурге, ему грозит до 20 лет тюрьмы

Как сообщает 30 августа 47news, 25 августа в отношении 28-летнего капитана полиции Управления уголовного розыска Петербурга Виктора Щербыны было возбуждено уголовное дело по статье 228.1, часть 4, УК (сбыт наркотиков с использованием служебного положения в крупном размере). Инициатором, по данным издания, стал знакомый Щербыны, который, по версии следствия, решил больше не помогать ему в этой деятельности. В конце недели обвиняемый был арестован Пушкинским районным судом Санкт-Петербурга.



Следствие рассматривает несколько эпизодов, имевших место в августе, пишет 47news. По оценке СК, обвиняемый передал на реализацию в общей сложности 500 граммов наркотиков растительного происхождения, привлекая к этому своего знакомого (именно он подал заявление).

