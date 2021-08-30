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В Пушкинском районе полицейские догоняли машину каршеринга. Погоня закончилась стрельбой

Автомобиль-нарушитель на Колпинском шоссе полицейские останавливали со стрельбой

Водителя-иностранца задержали сотрудники полиции в Пушкинском районе Петербурга после полуночи. Он получил доступ к машине каршеринга с помощью чужого аккаунта.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 августа, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Ниссан» на юге Петербурга около часа ночи. Водитель каршеринга лишь прибавил скорости. В течение 20 минут длилась погоня. В районе дома 20 на Колпинском шоссе полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, и машина все-таки остановилась. За рулем находился 20-летний гражданин Узбекистана, на пассажирском сиденье нашли его 20-летнего земляка. Оба находятся на территории Петербурга без регистрации.

По предварительной информации, доступ к машине они получили через чужой аккаунт.

В отношении обоих составлены протоколы об административном правонарушении.

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Комментарии (5)

Piter4452
Они уже в пути на родину с огромным штрафом?
Obseerv
В самом Узбекистане таких неадекватов уже давно нет, к нам сбежались...
Софокл Аристархович
Что называется: "Все флаги - гости будут нам!"
Давайте - давайте!!!
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