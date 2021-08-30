В Пушкинском районе полицейские догоняли машину каршеринга. Погоня закончилась стрельбой

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 августа, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Ниссан» на юге Петербурга около часа ночи. Водитель каршеринга лишь прибавил скорости. В течение 20 минут длилась погоня. В районе дома 20 на Колпинском шоссе полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, и машина все-таки остановилась. За рулем находился 20-летний гражданин Узбекистана, на пассажирском сиденье нашли его 20-летнего земляка. Оба находятся на территории Петербурга без регистрации.
По предварительной информации, доступ к машине они получили через чужой аккаунт.
В отношении обоих составлены протоколы об административном правонарушении.