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Из-за прорыва трубы в Парголово жители верхних этажей в двух районах Петербурга утром не смогли помыться перед работой

Авария на трубе в Парголово лишила холодной воды жителей верхних этажей в двух районах Петербурга

Три часа жильцы многоэтажек в Выборгском и Калининском районах Петербурга пытались выжать хоть каплю холодной воды из крана.

Как сообщали «Фонтанке» читатели 30 августа, об аварии жители домов на улице Шостаковича узнали около 7 утра, когда решили умыться. «Полчаса назад последняя вода из крана вылилась. Крупная авария на холодном водоснабжении в Выборгском районе. Без воды, по словам аварийки, весь Выборгский и часть Калининского района», — жаловался читатель Павел.

В пресс-службе ГУП «Водоканал» «Фонтанке» пояснили, что сообщение о прорыве с вытеканием поступило на горячую линию предприятия в 6:35 из Парголово. Уже в 6:45 бригады оперативно прибыли на место. В 8:00 вытекание было локализовано.

«Из-за технологического нарушения с 5 до 8 утра 30 августа у ряда абонентов (на верхних этажах многоквартирных домов) в Калининском и Выборгском районах Санкт-Петербурга могло наблюдаться снижение давления в системе водоснабжения», — сообщает «Водоканал».

В настоящий момент, по данным ГУП, все жители получают воду в полном объёме.

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Комментарии (6)

firma
В Парголово сроду не мылись. И почти не работали.
DimDimych
Факт, не было холодной воды примерно до 8-ми утра.
lamer
Допустим, не многие граждане до 08 утра встают на работу. Хипстеры так вообще раньше 11 не просыпаются.
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