Из-за прорыва трубы в Парголово жители верхних этажей в двух районах Петербурга утром не смогли помыться перед работой

Как сообщали «Фонтанке» читатели 30 августа, об аварии жители домов на улице Шостаковича узнали около 7 утра, когда решили умыться. «Полчаса назад последняя вода из крана вылилась. Крупная авария на холодном водоснабжении в Выборгском районе. Без воды, по словам аварийки, весь Выборгский и часть Калининского района», — жаловался читатель Павел.
В пресс-службе ГУП «Водоканал» «Фонтанке» пояснили, что сообщение о прорыве с вытеканием поступило на горячую линию предприятия в 6:35 из Парголово. Уже в 6:45 бригады оперативно прибыли на место. В 8:00 вытекание было локализовано.
«Из-за технологического нарушения с 5 до 8 утра 30 августа у ряда абонентов (на верхних этажах многоквартирных домов) в Калининском и Выборгском районах Санкт-Петербурга могло наблюдаться снижение давления в системе водоснабжения», — сообщает «Водоканал».
В настоящий момент, по данным ГУП, все жители получают воду в полном объёме.