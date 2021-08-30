После пожара в квартире в Невском районе Петербурга нашли мертвого мужчину. СК выясняет причину его смерти

Дважды за сутки сотрудники МЧС выезжали в квартиру в Невском районе Петербурга. В первый раз в заполненном мусором помещении нашли мертвого мужчину.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 30 августа, в первый раз сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на первом этаже дома 82 по Народной улице поступило в 21:03. В комнате площадью 15 квадратных метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров. Пожарным пришлось практически прорубать себе дорогу через горы хлама к очагу возгорания. В 21:27 пожар локализован. Во время осмотра помещения в не горевшем углу комнаты нашли тело мужчины. Его тело направлено в морг для установления причины и времени смерти.

