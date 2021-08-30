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После пожара в квартире в Невском районе Петербурга нашли мертвого мужчину. СК выясняет причину его смерти

Тело мужчины нашли после пожара в захламленной квартире на Народной улице

Дважды за сутки сотрудники МЧС выезжали в квартиру в Невском районе Петербурга. В первый раз в заполненном мусором помещении нашли мертвого мужчину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 30 августа, в первый раз сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на первом этаже дома 82 по Народной улице поступило в 21:03. В комнате площадью 15 квадратных метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров. Пожарным пришлось практически прорубать себе дорогу через горы хлама к очагу возгорания. В 21:27 пожар локализован. Во время осмотра помещения в не горевшем углу комнаты нашли тело мужчины. Его тело направлено в морг для установления причины и времени смерти.

По данным «Фонтанки», в квартире проживали два человека, 73-летняя мать и 48-летний сын. Оба, по предварительной информации, состояли на учете в ПНД, а по словам соседей — злоупотребляли алкоголем. В момент пожара в квартире находился только мужчина. Его мать была на даче.

А в 5.35 утра сотрудников МЧС снова вызвали на дым из той же квартиры. Там загорелась обстановка на 2 квадратных метрах. В 05:48 пожар локализован.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340..
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