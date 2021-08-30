Выйдя на балкон шестого этажа, мужчина провалился на балкон третьего

Прокуратура Хабаровска начала проверку в связи с гибелью мужчины при обрушении напольной конструкции на балконе.
Как сообщается 30 августа на сайте прокуратуры, на улице Муравьева-Амурского провалился деревянный пол на балконе общего пользования, расположенном на шестом этаже многоквартирного дома. В этот момент там находился 71-летний местный житель. Он упал вниз. Травмы оказались смертельными.
«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организации, обслуживающей жилой дом, и органов местного самоуправления», — отмечается в сообщении.
РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры и источник в правоохранительных органах уточняет, что мужчина упал с балкона шестого этажа на балкон третьего этажа. При этом на окне шестого этажа некоторое время висело объявление, что выходить на балкон опасно.