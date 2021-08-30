Выйдя на балкон шестого этажа, мужчина провалился на балкон третьего

Прокуратура Хабаровска начала проверку в связи с гибелью мужчины при обрушении напольной конструкции на балконе.



Как сообщается 30 августа на сайте прокуратуры, на улице Муравьева-Амурского провалился деревянный пол на балконе общего пользования, расположенном на шестом этаже многоквартирного дома. В этот момент там находился 71-летний местный житель. Он упал вниз. Травмы оказались смертельными.



«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организации, обслуживающей жилой дом, и органов местного самоуправления», — отмечается в сообщении.

