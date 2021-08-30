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Массовое ДТП парализовало Пулково: было не выехать, не въехать. Началось со странностей Range Rover

На выезде из Пулково поздно вечером столкнулись несколько машин

Транспортный коллапс случился в петербургском аэропорту Пулково в ночь с 29 на 30 августа из-за ДТП. Люди не могли не только выехать, но и подъехать к аэровокзалу. «А денежки-то капают», — переживали автомобилисты.

Массовая авария произошла воскресным вечером на дороге от Пулково к Пулковскому шоссе. Столкнулись несколько автомобилей, дорогу засыпало стёклами, а через какое-то время на этом же месте случились ещё два ДТП. Об этом сообщают читатели «Фонтанки» и очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Всё началось, как говорят, с «Рендж Ровера». «Так как это произошло у меня под носом, в 15 метрах, рассказываю, как всё было, — пишет Макс. — Поток двигался со скоростью 65–70 км/ч. В крайней правой полосе «Рендж» резко стал разгоняться, через 1–2 секунды цепляет справа поребрик, потом через секунду ещё раз. Его отбрасывает в левую сторону, в попутно ехавшую «Октавию», которую выкидывает на разделительную, а «Рендж» отправляется в хаотичный полёт по дороге. Сбивает «Поло», <...> а потом влетает и сносит столб. В «Рендже» точно были мужчина и женщина, больше никого не разглядел, оба живы».

Подписчик «ДТП и ЧП» Сабуро, по его словам, отвозил пассажиров из «Рендж Ровера» и от них знает, что случилось. «Водителю «Рендж Ровера» стало плохо. Эпилепсия, или инсульт, или инфаркт. Зажал ногой педаль газа, разогнался до 160. Пассажирка рядом пыталась рулить и снять ногу с педали, но там судорога была, в итоге цепанули, одну машину в другую, и в столб улетели», — рассказывает Сабуро. «Инфу подтверждаю, пилоту стало плохо задолго до места ДТП, и началось это с момента езды между рядами в потоке, и движок коптил реально люто. <...> Все живы после такого замеса, и это уже плюс», — добавляет Во Ва. На место ДТП вызывали скорую помощь.

Когда автомобили уже начали растаскивать, там случилась второе ДТП, менее серьёзное. «Почтовая машина грузовая только что притерлась с легковушкой прямо рядом с местом первой аварии! Ещё минус 2 полосы. Разбитую машину, которая стояла на левой полосе, уже эвакуировали», — сообщала Екатерина.

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Автомобилисты в группе жаловались на мёртвую пробку. Павел за 40 минут продвинулся метров на сто, «только с пандуса съехал». Вадим стоял на въезд в аэропорт, за 30 минут преодолел не больше 50 метров. «Сейчас в Пулково просто ад, люди не могут выехать, денежки-то капают», — сетовал Алексей.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

SWd
В Пулково в зоне прилета и без ДТП уже как в Египте. Все стоят как попало, сигналят, пытаются в 15 минут уложиться. Слава богу. ездят автобусы по выделенке.
Gerafotich
Бедные улетающие - ещё пару инфарктов будет!
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