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РНБ откроет для широкой публики рукописи и гравюры об Александре Невском

В главном здании Российской национальной библиотеки 30 августа откроют масштабную экспозицию, посвященную Александру Невскому. На ней будут представлены памятники древнерусского книжного искусства, рукописные источники, впервые доступные для широкой публики, и редкие гравюры VIII-XIX веков, которые позволят проследить эволюцию его образа.

Экспозиция будет работать в выставочном зале Отдела рукописей. Его сводчатые потолки, вызывающие ассоциации с храмами, подтолкнули авторов проекта поделить материал на две части: «мир дольний», где описываются поступки Александра Невского как правителя, воина, дипломата, и «мир горний», где речь идет о нем как о святом. Вниманию публики будет представлена Лаврентьевская летопись 1377 года, лицевой летописный свод XVI века и предметы материальной культуры Древней Руси.

Фото: предоставлено РНБ
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Проход на выставку будет осуществляться по записи, быть читателем РНБ для посещения экспозиции не обязательно. Проект имеет интерактивную составляющую: там будет работать мультимедийное оборудование и проводиться мастер-классы по каллиграфии.

Выставка будет работать до 30 ноября. 6+

Фото: предоставлено РНБ

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Комментарии (2)

266081655
Мир движется в будущее.... Россия пятится в прошлое.....
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