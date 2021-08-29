На Ямайке в возрасте 85 лет скончался продюсер и исполнитель в жанре регги Ли Перри, стоявший у истоков музыкального жанра даб. О кончине музыканта 29 августа в Twitter сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.

«Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и поклонникам легендарного музыкального продюсера и певца Рейнфорда Хью Перри, которого называли с любовью Ли «Скрэтч» Перри... Несомненно, его всегда будут помнить за выдающийся вклад в музыку. Пусть его душа покоится с миром», — написал Холнесс.

В заявлении офиса премьера отмечается, что Перри умер в больнице. О причинах его смерти не уточняется.



Премьер-министр Ямайки отметил заслуги певца-«первопроходца» в развитии музыкального направления даб в 1970-х годах. Именно тогда Перри начал использовать студийные эффекты для создания новых инструментальных композиций на основе других треков регги. Он работал с различными артистами, включая Боба Марли, группы The Wailers, Beastie Boys и другими.

