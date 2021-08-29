Актёр и тележурналист Алексей Лагутин скончался после тяжёлой болезни в возрасте 50 лет. Некролог опубликован на сайте Одинцовского округа Московской области в воскресенье, 29 августа.
«К любому делу Алексей Лагутин подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость», — отмечается в сообщении.
Лагутин известен по работе на телеканале «Одинцово». Он был автором и ведущим таких передач, как «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор», «ПРОчтение».
Ранее работал в Рязанском областном ТЮЗе и петербургском театре «Комедианты». Также Лагутин исполнил роли в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка! — 2» и «Райский уголок».