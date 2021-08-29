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Умер телеведущий Алексей Лагутин, который работал актёром в петербургских «Комедиантах»

Актёр и телеведущий Алексей Лагутин скончался в возрасте 50 лет

Актёр и тележурналист Алексей Лагутин скончался после тяжёлой болезни в возрасте 50 лет. Некролог опубликован на сайте Одинцовского округа Московской области в воскресенье, 29 августа.

Фото: Пресс-служба Одинцовского городского округа Московской области
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«К любому делу Алексей Лагутин подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость», — отмечается в сообщении.

Лагутин известен по работе на телеканале «Одинцово». Он был автором и ведущим таких передач, как «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор», «ПРОчтение».

Ранее работал в Рязанском областном ТЮЗе и петербургском театре «Комедианты». Также Лагутин исполнил роли в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка! — 2» и «Райский уголок».

Фото: Пресс-служба Одинцовского городского округа Московской области

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340...
266081655
Ещё один не дожил до пенсии......
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