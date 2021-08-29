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Отпускники через гигантские пробки возвращаются с курортов Краснодарского края

Россияне возвращаются с курортов Краснодарского края через гигантские пробки. Трасса М-4 «Дон» — главная дорога, соединяющая центр страны с южными курортами, представляет собой один большой затор.

Как пишет 29 августа краснодарское издание Vkpress, пробки наблюдаются по всем направлениям: в Сочи — на выезде из города до самого Лазаревского, потом в Джубге и Горячем Ключе. Не играет роли даже время суток: время в пути увеличилось минимум на три — пять часов.

Мэрия Сочи пытается справиться с заторами.

«В первоочередном порядке выполняются необходимые мероприятия по оптимизации режима работы светофоров, обеспечению дежурства сотрудников ГИБДД для устранения несанкционированной парковки автотранспорта, переносу пешеходных переходов и остановочных павильонов, способствующих образованию автомобильных пробок»,— написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Однако без строительства новых развязок, разгонных полос и переходов проблему кардинально не решить, отметил чиновник.

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Комментарии (3)

syshsun
А буква "Т",это опечатка у вас?
bluxer
А "отпускники" в "плохом" смысле?
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