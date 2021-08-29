Как пишет 29 августа краснодарское издание Vkpress, пробки наблюдаются по всем направлениям: в Сочи — на выезде из города до самого Лазаревского, потом в Джубге и Горячем Ключе. Не играет роли даже время суток: время в пути увеличилось минимум на три — пять часов.
Мэрия Сочи пытается справиться с заторами.
«В первоочередном порядке выполняются необходимые мероприятия по оптимизации режима работы светофоров, обеспечению дежурства сотрудников ГИБДД для устранения несанкционированной парковки автотранспорта, переносу пешеходных переходов и остановочных павильонов, способствующих образованию автомобильных пробок»,— написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Однако без строительства новых развязок, разгонных полос и переходов проблему кардинально не решить, отметил чиновник.