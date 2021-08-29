Жена греческого посла в Бразилии приговорена к 31 году тюрьмы за убийство мужа

Гражданку Бразилии Франсуазу де Соуза Оливейра приговорили к 31 году тюрьмы по делу об убийстве её супруга, бывшего посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса. Суд проходил в Бразилии, сообщает 29 августа BBC.



Останки дипломата нашли в сгоревшей машине в Рио-де-Жанейро в 2016 году.



В полиции выяснили, что у жены Амиридиса был роман с офицером военной полиции Серхио Гомешем. Он признался, что убил посла по просьбе любовницы, и получил за это 22 года тюрьмы.



Ещё один фигурант дела — родственник Гомеша — признан невиновным по делу об убийстве, однако он уже провёл один год за решеткой за помощь в сокрытии тела.

