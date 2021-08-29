FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Жена греческого посла в Бразилии приговорена к 31 году тюрьмы за убийство мужа

В Бразилии вынесли приговор жене греческого посла, которая организовала убийство мужа

Гражданку Бразилии Франсуазу де Соуза Оливейра приговорили к 31 году тюрьмы по делу об убийстве её супруга, бывшего посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса. Суд проходил в Бразилии, сообщает 29 августа BBC.

Останки дипломата нашли в сгоревшей машине в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В полиции выяснили, что у жены Амиридиса был роман с офицером военной полиции Серхио Гомешем. Он признался, что убил посла по просьбе любовницы, и получил за это 22 года тюрьмы.

Ещё один фигурант дела — родственник Гомеша — признан невиновным по делу об убийстве, однако он уже провёл один год за решеткой за помощь в сокрытии тела.

59-летний Амиридис был консулом в Рио-де-Жанейро в 2001–2004 годах, в 2016 году вернулся в Бразилию уже в качестве посла. На Франсуазе де Соуза Оливейре он женился в 2004 году, у них есть дочь.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Pilat
Ну кто же ездит в Бразилию со своим "самоваром"!!!!
265055770
31 год? Сурово у них. У нас бы дали лет 5.
Antuan Rokanten
Этот случай лишний раз доказывает то, что некоторые женщины очень опасны. Мужики, хотите сохранить жизнь и имущество - в общем, вы знаете, что надо делать... В конце концов рука всегда при вас.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний