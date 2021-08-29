Жена греческого посла в Бразилии приговорена к 31 году тюрьмы за убийство мужа

Гражданку Бразилии Франсуазу де Соуза Оливейра приговорили к 31 году тюрьмы по делу об убийстве её супруга, бывшего посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса. Суд проходил в Бразилии, сообщает 29 августа BBC.
Останки дипломата нашли в сгоревшей машине в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
В полиции выяснили, что у жены Амиридиса был роман с офицером военной полиции Серхио Гомешем. Он признался, что убил посла по просьбе любовницы, и получил за это 22 года тюрьмы.
Ещё один фигурант дела — родственник Гомеша — признан невиновным по делу об убийстве, однако он уже провёл один год за решеткой за помощь в сокрытии тела.
59-летний Амиридис был консулом в Рио-де-Жанейро в 2001–2004 годах, в 2016 году вернулся в Бразилию уже в качестве посла. На Франсуазе де Соуза Оливейре он женился в 2004 году, у них есть дочь.