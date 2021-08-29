Парень наткнулся в Tinder на бывшую хозяйку своего лабрадора. О случайном совпадении он рассказал в Twitter. На историю в своём Telegram-канале, в свою очередь, 29 августа обратила внимание журналистка Ксения Собчак.



Джим разговорился в популярном дейтинговом приложении с одной из девушек. Парень рассказал, что пару лет назад приютил у себя дома лабрадора по кличке Оникс. Девушка в ответ описала свою грустную историю расставания с домашним питомцем. Когда ей было 17 лет, лабрадора отдали другим людям, так как она ещё не могла принимать подобных решений. Собаку тоже звали Оникс. Сопоставив факты, ребята выяснили, что речь идёт об одном и том же лабрадоре.

