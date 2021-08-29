Парень наткнулся в Tinder на бывшую хозяйку своего лабрадора. О случайном совпадении он рассказал в Twitter. На историю в своём Telegram-канале, в свою очередь, 29 августа обратила внимание журналистка Ксения Собчак.
Джим разговорился в популярном дейтинговом приложении с одной из девушек. Парень рассказал, что пару лет назад приютил у себя дома лабрадора по кличке Оникс. Девушка в ответ описала свою грустную историю расставания с домашним питомцем. Когда ей было 17 лет, лабрадора отдали другим людям, так как она ещё не могла принимать подобных решений. Собаку тоже звали Оникс. Сопоставив факты, ребята выяснили, что речь идёт об одном и том же лабрадоре.
Many tears, some great memories and one very happy dog 🥰 https://t.co/xzWPrFTrBF pic.twitter.com/6nN6nxJIkd— JimNo (@JimNo1871) August 27, 2021
Парень выложил скрин переписки в Twitter, история собрала 151 тысячу лайков.
Позже Джим устроил встречу Оникса с бывшей хозяйкой. Сначала собака не узнала её, но позже пошла на сближение.