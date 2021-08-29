FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

«Ашан» закрыл в России 17 магазинов за полгода

В первом полугодии сеть «Ашан» в России сократилась на 17 торговых точек

Французская сеть «Ашан» закрыла 17 магазинов в России в первом полугодии 2021 года. Об этом со ссылкой на отчёт холдинга ELO, владеющего сетью, 29 августа пишет РБК.

Генеральный директор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович связал прекращение работы с неудовлетворительными результатами. И поделился планами по открытию нового супермаркета — в подмосковном Дедовске.

До этого директор по маркетингу «Ашан Ритейл Россия» Галина Ящук в СМИ заявляла, что «Ашан» планирует вновь начать позиционировать себя в качестве дискаунтера, но с опорой на цифровые каналы продаж. А президент компании Филипп Брошар говорил, что освободившиеся торговые точки могут стать дарксторами.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Павел Михайлов
Даркстор (от англ. dark store) а не дарстар
266081655
Зато "Пятёрочка" победно шествует по опустошённой и разорённой России....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний