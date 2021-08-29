«Ашан» закрыл в России 17 магазинов за полгода

Французская сеть «Ашан» закрыла 17 магазинов в России в первом полугодии 2021 года. Об этом со ссылкой на отчёт холдинга ELO, владеющего сетью, 29 августа пишет РБК.



Генеральный директор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович связал прекращение работы с неудовлетворительными результатами. И поделился планами по открытию нового супермаркета — в подмосковном Дедовске.



До этого директор по маркетингу «Ашан Ритейл Россия» Галина Ящук в СМИ заявляла, что «Ашан» планирует вновь начать позиционировать себя в качестве дискаунтера, но с опорой на цифровые каналы продаж. А президент компании Филипп Брошар говорил, что освободившиеся торговые точки могут стать дарксторами.

