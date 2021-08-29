FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

Госпитализация в Петербурге упала ниже 200 человек в сутки

Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге опустилось ниже отметки в две сотни случаев в день, следует из отчета Смольного.

В опубликованном 29 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге» говорится о поступлении в больницы 195 пациентов за сутки. При этом выписаны были 202. Напомним, что на пике третьей волны в конце июня число госпитализаций превышало 1000 в день.

Из развёрнутых 5 591 койки заняты пациентами 3 786. В реанимации находятся 389 человек. На ИВЛ — 157. Амбулаторно с ковидом и пневмониями лечатся ещё 20 587 жителей Петербурга.

За минувшие сутки первично привиты 4 984 человека. Закончили цикл вакцинации — 14 299. Всего с начала прививочной кампании хотя бы первый компонент получили 1,47 млн петербуржцев. Полностью привиты 1,41 млн. В запасе ещё 561 тысяча доз.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

264527831
А вот любопытно сколько госпитализаций кроме ковида?
Vasya11
К 16 Сентября будет ноль госпитализаций чтобы к 20 Сентября получить 89% явки со 146 % ЗА.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний