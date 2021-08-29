Госпитализация в Петербурге упала ниже 200 человек в сутки

В опубликованном 29 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге» говорится о поступлении в больницы 195 пациентов за сутки. При этом выписаны были 202. Напомним, что на пике третьей волны в конце июня число госпитализаций превышало 1000 в день.



Из развёрнутых 5 591 койки заняты пациентами 3 786. В реанимации находятся 389 человек. На ИВЛ — 157. Амбулаторно с ковидом и пневмониями лечатся ещё 20 587 жителей Петербурга.



За минувшие сутки первично привиты 4 984 человека. Закончили цикл вакцинации — 14 299. Всего с начала прививочной кампании хотя бы первый компонент получили 1,47 млн петербуржцев. Полностью привиты 1,41 млн. В запасе ещё 561 тысяча доз.

