Как стало известно «Фонтанке» 29 августа, накануне в лесу в километре от бывшего пионерского лагеря «Энергетик» грибник наткнулся на скелетированные останки человека. Погибший человек был одет в синюю куртку с рисунком телеги и животным и в чёрные брюки. Рядом стояли резиновые сапоги, валялся женский кошелёк, зажигалка, катушка ниток зелёного цвета и часы-будильник.
Останки направлены в морг. По предварительной оценке, им меньше года.
Детская страшилка под Петербургом. Рядом с заброшенным лагерем нашли скелет с будильником
Скелет с будильником нашли у детского лагеря под Петербургом
Неприятную находку совершил любитель лесных прогулок в Киришском районе Ленобласти. Человеческие останки изучают судмедэксперты.
Как стало известно «Фонтанке» 29 августа, накануне в лесу в километре от бывшего пионерского лагеря «Энергетик» грибник наткнулся на скелетированные останки человека. Погибший человек был одет в синюю куртку с рисунком телеги и животным и в чёрные брюки. Рядом стояли резиновые сапоги, валялся женский кошелёк, зажигалка, катушка ниток зелёного цвета и часы-будильник.