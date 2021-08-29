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Детская страшилка под Петербургом. Рядом с заброшенным лагерем нашли скелет с будильником

Скелет с будильником нашли у детского лагеря под Петербургом

Неприятную находку совершил любитель лесных прогулок в Киришском районе Ленобласти. Человеческие останки изучают судмедэксперты.

Как стало известно «Фонтанке» 29 августа, накануне в лесу в километре от бывшего пионерского лагеря «Энергетик» грибник наткнулся на скелетированные останки человека. Погибший человек был одет в синюю куртку с рисунком телеги и животным и в чёрные брюки. Рядом стояли резиновые сапоги, валялся женский кошелёк, зажигалка, катушка ниток зелёного цвета и часы-будильник.

Останки направлены в морг. По предварительной оценке, им меньше года.

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Комментарии (7)

Pilat
Вот что бывает, когда заводишь будильник а он....не звонит вовремя.
Rovesnik_Kommunizma
Дети в подвале играли в гестапо ...
Athair
Да уж, описание. Прямо как в каком-нибудь компьютерном квесте - еще бы горшок с петунией рядом добавить и было бы вообще как надо...
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