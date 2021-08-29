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На петербургских овощебазах нашли 265 нелегальных мигрантов и склад с алкоголем

Полиция провела профилактический рейд по петербургским овощебазам

Сотрудники полиции Петербурга совместно с ОМОН Росгвардии провели профилактические мероприятия на территории Калининской и Софийской овощных баз. Проверка проводилась с целью выявления и пресечения различных правонарушений — от нелегальной торговли до нарушений миграционного законодательства.

Как сообщили 29 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе рейда полицейскими было проверено более 1000 иностранных граждан, 265 из которых в итоге оказались нелегалами. У одного иностранца изъяли документы с признаками подделки. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Кроме этого, на Софийской овощебазе полицейские обнаружили небольшой склад с контрафактным алкоголем. Из незаконного оборота изъято 400 литров спиртных напитков. Владелец склада привлечен к административной ответственности. Ему теперь грозит крупный штраф.

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Комментарии (3)

firma
Да толку-то от этих проверок, сейчас никого не высылают, Путин им индульгенцию выдал.
Ruth D. Armstead
"Ему теперь грозит крупный штраф" )))
Обещать не значит жениться.
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