Как сообщили 29 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе рейда полицейскими было проверено более 1000 иностранных граждан, 265 из которых в итоге оказались нелегалами. У одного иностранца изъяли документы с признаками подделки. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Кроме этого, на Софийской овощебазе полицейские обнаружили небольшой склад с контрафактным алкоголем. Из незаконного оборота изъято 400 литров спиртных напитков. Владелец склада привлечен к административной ответственности. Ему теперь грозит крупный штраф.