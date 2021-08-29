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На Кушелевке «Солярис» двойным ударом расправился с мотоциклистами. Байкер погиб

В аварии с двумя мотоциклами погиб человек в Петербурге

Авария с легковушкой и двумя мотоциклами произошла в Калининском районе Петербурга. Байкера спасти не удалось.

Как стало известно «Фонтанке», 29 августа около трёх часов ночи автомобиль «Хёндэ Солярис», выезжая на Кушелевскую дорогу в сторону проспекта Непокоренных, не уступил дорогу двум мотоциклам. В результате аварии травмы получили водители мотоциклов.

31-летнего водителя «Ямахи» в состоянии клинической смерти госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Спасти мужчину не удалось. Его 24-летняя пассажирка в состоянии средней тяжести доставлена в больницу. У неё диагностировали переломы лопатки и носа. 24-летний водитель «Хонды» с переломом кисти отправлен в Мариинскую больницу.

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Комментарии (8)

old_rat
А почему мужика с переломом кисти в Марииинку, а не тоже в Елизаветинку? В Елизаветинке же как раз несколько отделений травматологии. Да и ближе с Кушелевки везти.
zlopopik
Опять на Фонтанке цинизм в заголовках как тренд?
AlBerkut
Опять слепошарый на солярисе?
И опять таксираст, да?
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