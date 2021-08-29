Как стало известно «Фонтанке», 29 августа около трёх часов ночи автомобиль «Хёндэ Солярис», выезжая на Кушелевскую дорогу в сторону проспекта Непокоренных, не уступил дорогу двум мотоциклам. В результате аварии травмы получили водители мотоциклов.
31-летнего водителя «Ямахи» в состоянии клинической смерти госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Спасти мужчину не удалось. Его 24-летняя пассажирка в состоянии средней тяжести доставлена в больницу. У неё диагностировали переломы лопатки и носа. 24-летний водитель «Хонды» с переломом кисти отправлен в Мариинскую больницу.