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В петербургской кондитерской нашли изрезанную и задушенную женщину

Продавщицу кондитерской в Петербурге убили в служебном туалете

Изуродованное тело женщины нашли в кондитерской Калининского района Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 29 августа.

Накануне около 20:20 полицию вызывали в кондитерскую «Невские берега» на улице Комсомола. В служебном туалете обнаружили труп продавца. На теле 39-летней женщины зафиксировали множественные ножевые ранения, на шее остались следы от удушения. Погибшая приехала в Петербург из Узбекистана, в городе проживала, оформив регистрацию.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Комментарии (7)

tatarin
Не расчленили? Это как-то не по-питерски!
nuga
Ужасы Питера.
denga
Полностью согласна с Барсиком ,он очень правильные комментарии пишет. Если бы еще люди немного головой подумали, то такого Барсика можно было выбрать в госдуму. Добавить нечего.
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