Накануне около 20:20 полицию вызывали в кондитерскую «Невские берега» на улице Комсомола. В служебном туалете обнаружили труп продавца. На теле 39-летней женщины зафиксировали множественные ножевые ранения, на шее остались следы от удушения. Погибшая приехала в Петербург из Узбекистана, в городе проживала, оформив регистрацию.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
В петербургской кондитерской нашли изрезанную и задушенную женщину
Продавщицу кондитерской в Петербурге убили в служебном туалете
Изуродованное тело женщины нашли в кондитерской Калининского района Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 29 августа.
Накануне около 20:20 полицию вызывали в кондитерскую «Невские берега» на улице Комсомола. В служебном туалете обнаружили труп продавца. На теле 39-летней женщины зафиксировали множественные ножевые ранения, на шее остались следы от удушения. Погибшая приехала в Петербург из Узбекистана, в городе проживала, оформив регистрацию.