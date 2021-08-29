FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

На востоке КАД перекроют две полосы движения из-за ремонта

Две полосы движения перекроют на КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом

В связи с производством дорожных работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке внешнего кольца КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекрытыми временно окажутся две полосы движения.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщили 29 августа в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения будут действовать в период с 4 по 15 сентября. На этот срок для автомобилистов будут полностью недоступны первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Устранять колейность будут на второй полосе.

В дорожном ведомстве уточнили, что работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Их сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний