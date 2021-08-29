На востоке КАД перекроют две полосы движения из-за ремонта

В связи с производством дорожных работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке внешнего кольца КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекрытыми временно окажутся две полосы движения.
Как сообщили 29 августа в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения будут действовать в период с 4 по 15 сентября. На этот срок для автомобилистов будут полностью недоступны первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Устранять колейность будут на второй полосе.
В дорожном ведомстве уточнили, что работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Их сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий.