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Правительство расширило список пособий для карты «Мир»

Правительство расширило перечень выплат, которые перечисляют только на карту «Мир». В список добавили ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Изменения, как следует из опубликованного 28 августа постановления, начнут действовать с 1 октября этого года.

Правом на получение ежемесячного пособия могу воспользоваться родители детей, рождённых или усыновлённых, начиная с 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-х кратную величину прожиточного минимума. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму для детей.

Напомним, с 1 июля только на карту «Мир» приходят следующие выплаты:

Пенсии и другие соцвыплаты из ПФР.

Единовременное пособие при рождении ребенка.

Пособие по беременности и родам.

Пособие по уходу за ребенком.

Пособие по безработице.

Выплаты за воздействие радиации, в том числе больничные.

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Новое пособие для беременных — с 1 июля 2021 года.

Новое пособие для неполных семей — на детей от 8 до 17 лет с 1 июля 2021 года.

При отсутствии карты «Мир» деньги можно получить безналично на банковский счет, который не связан ни с какими картами или с помощью почтового перевода.

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Комментарии (1)

266081655
Карта Мир форэва! Ударим Миром по Visa и Mastercard!
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