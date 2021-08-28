Правительство расширило список пособий для карты «Мир»

Правительство расширило перечень выплат, которые перечисляют только на карту «Мир». В список добавили ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Изменения, как следует из опубликованного 28 августа постановления, начнут действовать с 1 октября этого года.



Правом на получение ежемесячного пособия могу воспользоваться родители детей, рождённых или усыновлённых, начиная с 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-х кратную величину прожиточного минимума. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму для детей.