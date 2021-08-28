Правительство расширило список пособий для карты «Мир»

Правительство расширило перечень выплат, которые перечисляют только на карту «Мир». В список добавили ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Изменения, как следует из опубликованного 28 августа постановления, начнут действовать с 1 октября этого года.
Правом на получение ежемесячного пособия могу воспользоваться родители детей, рождённых или усыновлённых, начиная с 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-х кратную величину прожиточного минимума. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму для детей.
Напомним, с 1 июля только на карту «Мир» приходят следующие выплаты:
Пенсии и другие соцвыплаты из ПФР.
Единовременное пособие при рождении ребенка.
Пособие по беременности и родам.
Пособие по уходу за ребенком.
Пособие по безработице.
Выплаты за воздействие радиации, в том числе больничные.
Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.
Новое пособие для беременных — с 1 июля 2021 года.
Новое пособие для неполных семей — на детей от 8 до 17 лет с 1 июля 2021 года.
При отсутствии карты «Мир» деньги можно получить безналично на банковский счет, который не связан ни с какими картами или с помощью почтового перевода.